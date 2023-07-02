Жителю Бурятии дали 9 лет «строгача» за убийство родного брата



Всё произошло ещё зимой в Иволгинском районе. Двое братьев выпивали у родственников. Потом один из них пришёл домой к другому и уснул.



Через какое-то время вернулся и сам хозяин. Мужчина услышал крик брата и решил, что к нему кто-то незаконно проник. Разозлившись, сельчанин взял нож, подошёл к родственнику, который лежал на диване в комнате, и четырежды ударил его лезвием в правую ногу.



Раненый иволгинец вскоре скончался. Нападавший предстал перед судом. С учётом смягчающих обстоятельств ему дали девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

