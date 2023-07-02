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Жителю Бурятии дали 9 лет «строгача» за убийство родного брата

Жителю Бурятии дали 9 лет «строгача» за убийство родного брата
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина спьяну принял его за ворвавшегося в дом злоумышленника

Всё произошло ещё зимой в Иволгинском районе. Двое братьев выпивали у родственников. Потом один из них пришёл домой к другому и уснул.

Через какое-то время вернулся и сам хозяин. Мужчина услышал крик брата и решил, что к нему кто-то незаконно проник. Разозлившись, сельчанин взял нож, подошёл к родственнику, который лежал на диване в комнате, и четырежды ударил его лезвием в правую ногу.
 
Раненый иволгинец вскоре скончался. Нападавший предстал перед судом. С учётом смягчающих обстоятельств ему дали  девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.
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