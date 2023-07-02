Жителю Бурятии дали 9 лет «строгача» за убийство родного брата

Мужчина спьяну принял его за ворвавшегося в дом злоумышленника
Всё произошло ещё зимой в Иволгинском районе. Двое братьев выпивали у родственников. Потом один из них пришёл домой к другому и уснул.
Через какое-то время вернулся и сам хозяин. Мужчина услышал крик брата и решил, что к нему кто-то незаконно проник. Разозлившись, сельчанин взял нож, подошёл к родственнику, который лежал на диване в комнате, и четырежды ударил его лезвием в правую ногу.
Раненый иволгинец вскоре скончался. Нападавший предстал перед судом. С учётом смягчающих обстоятельств ему дали девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.
Мужчина спьяну принял его за ворвавшегося в дом злоумышленника
На этот раз тряхнуло Муйский район
Его привлекут только к дисциплинарной ответственности
Близкие не могли попасть к ней несколько дней
Цакирка подтопила дорогу между селом и райцентром
ДТП произошло прямо возле детского лагеря
А в столице республики начала подниматься Селенга
На месте побывал зампред правительства республики Евгений Луковников
По мужчине проехала «Хонда»
Столкнулись «Тойота Приус» и мотоцикл «Минск»
Уголовное дело передано в суд
Пожар случился станции Мостовой
Ребёнок хотел её потрогать
Обвиняемый принял мужчину за медведя
Молодому человеку грозит лишение свободы