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На севере Бурятии с утра произошло землетрясение

На севере Бурятии с утра произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
На этот раз тряхнуло Муйский район

В воскресенье, 2 июля, в Бурятии зарегистрировали очередное сейсмособытие. Оно произошло в 10:28 по местному времени в Муйском районе – в точке с координатами 55.93 градуса широты и 113.34 долготы.

Как сообщили в группе «Муя-инфо.24/7», эпицентр находился в 25 километрах от Северомуйска. Энергетический класс составил 13,1. В самом Северомуйске, Бодайбо и посёлке Луговский в соседней Иркутской области ощущалось 3-4 балла, говорится на официальном сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

На этой неделе землетрясение произошло поздним вечером в Прибайкальском районе. Очаг был в 39 километрах к северо-западу от села Горячинск. Магнитуда составила 3,1, а энергетический класс – 9,6.

Все землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов) и разрушительные (8 и более баллов). Те, что до пяти баллов, не причиняют вреда.


землетрясение

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