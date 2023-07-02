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В Бурятии не стали наказывать военного, ударившего ребёнка кулаком в лицо

В Бурятии не стали наказывать военного, ударившего ребёнка кулаком в лицо
Происшествия,  Фото:Pixabay.com
Его привлекут только к дисциплинарной ответственности

В Бурятии не стали судить военнослужащего, который поднял руку на несовершеннолетнего. Этот инцидент произошёл вечером 11 апреля в Гусиноозёрске. Как сообщили в пресс-службе Кяхтинского гарнизонного военного суда, мужчина из-за внезапно возникшей личной неприязни к ребёнку «совершил в отношении него насильственные действия».

Контрактник ударил свою жертву левым кулаком прямо в лицо. Это не повлекло последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Потому возбуждать уголовное дело против военного не стали – завели административное.

Однако на заседании 2 июня производство по нему прекратили. Все материалы направили в войсковую часть, где служит мужчина. Его привлекут к дисциплинарной ответственности. Обжаловать постановление никто не стал. Оно уже вступило в законную силу. Ранее другой военнослужащий избежал наказания за насилие нал женщиной. 
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