В Бурятии под покровом ночи взломали дверь в квартиру больной женщины

Происшествия, Фото: Агентство ГО и ЧС

Близкие не могли попасть к ней несколько дней



Всё произошло ночью 2 июля. Сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной вызволили из запертой квартиры 56-летнюю жительницу Гусиноозёрска. Тревогу забили её близкие. Дочка женщины сообщила, что она нуждается в медицинской помощи и уже четыре дня не выходит на связь и не открывает никому дверь.



Прибыв на место, сотрудники БРПСС в присутствии родственников и сотрудников полиции вскрыли дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента. Хозяйка лежала на кровати в одной из комнат. Она находилась в беспомощном состоянии.



Спасатели помогли врачам перенести женщину в карету скорой. Её увезли в центральную районную больницу, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Жителей Бурятии призвали быть внимательными к родственникам, соседям и знакомым, которые живут одни – особенно к пожилым и с ограниченными возможностями.



