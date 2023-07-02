Близкие не могли попасть к ней несколько дней
Всё произошло ночью 2 июля. Сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной вызволили из запертой квартиры 56-летнюю жительницу Гусиноозёрска. Тревогу забили её близкие. Дочка женщины сообщила, что она нуждается в медицинской помощи и уже четыре дня не выходит на связь и не открывает никому дверь.
Прибыв на место, сотрудники БРПСС в присутствии родственников и сотрудников полиции вскрыли дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента. Хозяйка лежала на кровати в одной из комнат. Она находилась в беспомощном состоянии.
Спасатели помогли врачам перенести женщину в карету скорой. Её увезли в центральную районную больницу, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Жителей Бурятии призвали быть внимательными к родственникам, соседям и знакомым, которые живут одни – особенно к пожилым и с ограниченными возможностями.
В Бурятии под покровом ночи взломали дверь в квартиру больной женщины
Происшествия, Фото:
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