Цакирка подтопила дорогу между селом и райцентром
В Закаменском районе разлилась река Цакирка. Вода хлынула на автодорогу «Цакир – Закаменск», отметили в группе «Закамна-инфо.24/7».
Проезд транспортных средств на этом участке обеспечен. На месте сейчас работает подрядная организация.
Как сообщал «Байкал-Daily», ко 2 июля некоторые реки в Бурятии вышли на пойму: Верхняя Ангара в Уояне – на 16, Джида в закаменском селе Хамней – на 12, а Цакирка в Закамне – на 38 сантиметров.
В районе Бурятии река вышла из берегов
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