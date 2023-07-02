В Бурятии 18-летний парень на иномарке влетел в столб и попал в больницу

ДТП произошло прямо возле детского лагеря
Дорожная авария произошла в минувшую пятницу, 30 июня, в Селенгинском районе. Как сообщили в группе «Селенга-инфо.24/7», 18-летний водитель Toyota Camry врезался в железный столб недалеко от детского лагеря «Родник».
Автомобилист не справился с управлением. Он получил травмы. В итоге парня доставили в медицинское учреждение. Машина получила механические повреждения.
ДТП произошло прямо возле детского лагеря
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