Несколько рек в Бурятии вышли на пойму



В Бурятском гидрометцентре рассказали о гидрологической обстановке в республике. По данным на 2 июля, Селенга в столице РБ немного поднялась. Её уровень за последние сутки увеличился на пять сантиметров – до 51-го от нулевой отметки (при «критической» в 330).



В Уде он остался прежним – 106 сантиметров при «критических» 400.



Некоторые реки в Бурятии вышли на пойму: Верхняя Ангара в Уояне – на 16 сантиметров, Джида в закаменском селе Хамней – на 12, а Цакирка в улусе Санага – на 38 см. Уровень Байкала составляет 456,54 метра по тихоокеанской системе высот.

