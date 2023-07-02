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Несколько рек в Бурятии вышли на пойму

Несколько рек в Бурятии вышли на пойму
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
А в столице республики начала подниматься Селенга

В Бурятском гидрометцентре рассказали о гидрологической обстановке в республике. По данным на 2 июля, Селенга в столице РБ немного поднялась. Её уровень за последние сутки увеличился на пять сантиметров – до 51-го от нулевой отметки (при «критической» в 330).

В Уде он остался прежним – 106 сантиметров при «критических» 400.

Некоторые реки в Бурятии вышли на пойму: Верхняя Ангара в Уояне – на 16 сантиметров, Джида в закаменском селе Хамней – на 12, а Цакирка в улусе Санага – на 38 см. Уровень Байкала составляет 456,54 метра по тихоокеанской системе высот.
Селенга реки Уда

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