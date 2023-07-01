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В Бурятии размыло откосы моста через реку Алла

В Бурятии размыло откосы моста через реку Алла
Происшествия,  Фото:Минтранс Бурятии
На месте побывал зампред правительства республики Евгений Луковников

Откосы моста через реку Алла на региональной дороге Курумкан -Новый Уаян в Курумканском районе Бурятии размыло. Это произошло из-за резкого таяния снега в горах, в результате чего повысился уровень воды и водяной вал, насыщенный песчано-гравийной смесью по дороге, срывая деревья и валежники, ударил в конус устоя моста.



- Сейчас всё посмотрели, необходимость восстановления откосов безусловно есть. Предварительно приняли решение перенаправить русло от повреждённого конуса устоя моста. В дальнейшем сделаем проект ремонта моста. До конца года, в рамках текущего содержания, будут выполнены работы по расчистке русла, сделано дноуглубление и обновление конусов устоев моста, - сообщил Евгений Луковников.



По его словам, в дальнейшем планируют отсыпать небольшую дамбу, которая будет защищать оба конуса моста. 

мост река

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