В Бурятии размыло откосы моста через реку Алла









По его словам, в дальнейшем планируют отсыпать небольшую дамбу, которая будет защищать оба конуса моста.







Откосы моста через реку Алла на региональной дороге Курумкан -Новый Уаян в Курумканском районе Бурятии размыло. Это произошло из-за резкого таяния снега в горах, в результате чего повысился уровень воды и водяной вал, насыщенный песчано-гравийной смесью по дороге, срывая деревья и валежники, ударил в конус устоя моста.- Сейчас всё посмотрели, необходимость восстановления откосов безусловно есть. Предварительно приняли решение перенаправить русло от повреждённого конуса устоя моста. В дальнейшем сделаем проект ремонта моста. До конца года, в рамках текущего содержания, будут выполнены работы по расчистке русла, сделано дноуглубление и обновление конусов устоев моста, - сообщил Евгений Луковников.