В Иркутске погиб упавший с самоката мужчина

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

По мужчине проехала «Хонда»



В Иркутске в ДТП погиб мужчина, управлявший электросамокатом. Инцидент произошёл 30 июня около 23:30 минут на улице Ушаковская.



- Инспекторами ГИБДД предварительно установлено, что 39-летний иркутянин, управлявший самокатом «Ëкамура Раптор», не справился с управлением и допустил падение с него. После чего проезжающий автомобиль «Хонда Цивик» под управлением 51-летнего водителя наехал на лежащего мужчину и самокат. При этом двухколёсное средство перемещения отлетело в машину «Субару Импреза», двигавшуюся во встречном направлении, и повредило её, - сообщает пресс-служба МВД по Иркутской области.



В результате случившегося иркутянин получил травмы, не совместимые с жизнью, и погиб.



Проведённая процедура медосвидетельствования установила, что водитель «Хонды» нетрезв.



Проводится проверка. Устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего.

