По мужчине проехала «Хонда»
В Иркутске в ДТП погиб мужчина, управлявший электросамокатом. Инцидент произошёл 30 июня около 23:30 минут на улице Ушаковская.
- Инспекторами ГИБДД предварительно установлено, что 39-летний иркутянин, управлявший самокатом «Ëкамура Раптор», не справился с управлением и допустил падение с него. После чего проезжающий автомобиль «Хонда Цивик» под управлением 51-летнего водителя наехал на лежащего мужчину и самокат. При этом двухколёсное средство перемещения отлетело в машину «Субару Импреза», двигавшуюся во встречном направлении, и повредило её, - сообщает пресс-служба МВД по Иркутской области.
В результате случившегося иркутянин получил травмы, не совместимые с жизнью, и погиб.
Проведённая процедура медосвидетельствования установила, что водитель «Хонды» нетрезв.
Проводится проверка. Устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего.
В Иркутске погиб упавший с самоката мужчина
Происшествия, Фото:
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