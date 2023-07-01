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В Иркутске погиб упавший с самоката мужчина

В Иркутске погиб упавший с самоката мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
По мужчине проехала «Хонда»

В Иркутске в ДТП погиб мужчина, управлявший электросамокатом. Инцидент произошёл 30 июня около 23:30 минут на улице Ушаковская.

- Инспекторами ГИБДД предварительно установлено, что 39-летний иркутянин, управлявший самокатом «Ëкамура Раптор», не справился с управлением и допустил падение с него. После чего проезжающий автомобиль «Хонда Цивик» под управлением 51-летнего водителя наехал на лежащего мужчину и самокат. При этом двухколёсное средство перемещения отлетело в машину «Субару Импреза», двигавшуюся во встречном направлении, и повредило её, - сообщает пресс-служба МВД по Иркутской области.

В результате случившегося иркутянин получил травмы, не совместимые с жизнью, и погиб.

Проведённая процедура медосвидетельствования установила, что водитель «Хонды» нетрезв.

Проводится проверка. Устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего.
ДТП.смерть Иркутск

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