В Бурятии в ДТП погиб мотоциклист

Столкнулись «Тойота Приус» и мотоцикл «Минск»
Вчера, 30 июня, возле села Харгана Селенгинского района Бурятии произошло смертельное ДТП.
- 47-летний водитель «Тойота Приус» совершил столкновение с попутно ехавшим мотоциклом «Минск», - сообщили в местной группе «Селенга-инфо. 24/7».
В результате ДТП 38-летний водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.
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