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В Бурятии в ДТП погиб мотоциклист

В Бурятии в ДТП погиб мотоциклист
Происшествия,  Фото:Селенга-инфо.24/7
Столкнулись «Тойота Приус» и мотоцикл «Минск»

Вчера, 30 июня, возле села Харгана Селенгинского района Бурятии произошло смертельное ДТП.

- 47-летний водитель «Тойота Приус» совершил столкновение с попутно ехавшим мотоциклом «Минск», - сообщили в местной группе «Селенга-инфо. 24/7».

В результате ДТП 38-летний водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.




ДТП.смерть

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