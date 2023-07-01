В Бурятии водитель, сбивший женщину с ребёнком, предстанет перед судом

Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя, совершившего наезд на женщину и ребёнка.
Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло в марте в Заиграевском районе. Лишённый водительских прав 56-летний мужчина на «Ауди» на улице Трактовая посёлка Онохой сбил на пешеходном переходе женщину и её маленькую дочь. Потерпевшие получили тяжкие телесные повреждения.
Не оказав помощь пострадавшим, мужчина скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Его задержали сотрудниками МВД по республике.
Действия обвиняемого квалифицированы по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лишенным права управления транспортными средствами лицом правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Заиграевский районный суд. Автомобилисту грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.