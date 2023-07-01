01 июля

30 июня

Популярное

В Бурятии водитель, сбивший женщину с ребёнком, предстанет перед судом

В Бурятии водитель, сбивший женщину с ребёнком, предстанет перед судом
Происшествия, 
Уголовное дело передано в суд

Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя, совершившего наезд на женщину и ребёнка.

Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло в марте в Заиграевском районе. Лишённый водительских прав 56-летний мужчина на «Ауди» на улице Трактовая посёлка Онохой сбил на пешеходном переходе женщину и её маленькую дочь. Потерпевшие получили тяжкие телесные повреждения.

Не оказав помощь пострадавшим, мужчина скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Его задержали сотрудниками МВД по республике.



Действия обвиняемого квалифицированы по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лишенным права управления транспортными средствами лицом правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Заиграевский районный суд. Автомобилисту грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

ДТП прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ змея укусила ребёнка
В Улан-Удэ змея укусила ребёнка
Происшествия, 01.07.2023
Ребёнок хотел её потрогать 
У улан-удэнца нашли три пакета с коноплёй
У улан-удэнца нашли три пакета с коноплёй
Происшествия, 01.07.2023
Молодому человеку грозит лишение свободы
Улан-удэнец перевёл мошенникам 3,6 млн рублей
Улан-удэнец перевёл мошенникам 3,6 млн рублей
Происшествия, 01.07.2023
За неделю жители республики отдали аферистам 19 млн
В Бурятии вновь выявили очаг лептоспироза
В Бурятии вновь выявили очаг лептоспироза
Происшествия, 01.07.2023
Проводятся карантинные мероприятия
В Бурятии осуждённый увеличил себе срок неудачной взяткой
В Бурятии осуждённый увеличил себе срок неудачной взяткой
Происшествия, 01.07.2023
Он попытался подкупить сотрудника колонии
Чаще всего в Иркутской области ПДД нарушают на трассе «Сибирь»
Чаще всего в Иркутской области ПДД нарушают на трассе «Сибирь»
Происшествия, 30.06.2023
А на трассе «Байкал» камеры зафиксировали 44 тысячи нарушителей ПДД
В Туве из-за случая сибирской язвы ввели карантин
В Туве из-за случая сибирской язвы ввели карантин
Происшествия, 30.06.2023
Заболевший находится в тяжёлом состоянии
На границе с Бурятией топит автомобильные дороги
На границе с Бурятией топит автомобильные дороги
Происшествия, 30.06.2023
На севере Иркутской области вышли из берегов реки
В Иркутской области в ДТП погибли три человека
В Иркутской области в ДТП погибли три человека
Происшествия, 30.06.2023
Двое скончались на месте, один – в больнице
В Бурятии военнослужащего не стали судить за насилие над женщиной
В Бурятии военнослужащего не стали судить за насилие над женщиной
Происшествия, 30.06.2023
На контрактника завели дело, которое потом прекратили

В Бурятии неизвестные подожгли мост
В Бурятии неизвестные подожгли мост
Происшествия, 30.06.2023
Огонь повредил деревянный настил на переправе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^