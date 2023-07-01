В Улан-Удэ из-за неосторожного обращения с огнём сгорела дача







- Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить распространения огня на соседние участки. Общая площадь пожара составила 44 кв.м. Пострадавших нет. Всего привлекалось 16 человек и 5 единиц техники, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



Жителей республики призывают соблюдать меры пожарной безопасности.



- Помните, курение в помещении, особенно в нетрезвом виде, опасно для жизни. Берегите детей, не оставляйте их без присмотра! – отметили в МЧС.





За минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано 14 пожаров, из них 1 возгорание произошло в жилом секторе. Все они произошли из-за неосторожного обращения с огнём.В пятницу, 30 июня, загорелся дачный дом на станции Мостовой в Улан -Удэ. На место происшествия тут же выехали подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона и добровольная пожарная команда станции. На момент прибытия пожарных горел дом и надворные постройки.