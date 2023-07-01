Житель Бурятии предстанет перед судом за случайное убийство напарника

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Обвиняемый принял мужчину за медведя



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины. Он обвиняется по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему» и ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».



Следствием установлено, что обвиняемый работал в 170 км от села Багдарин Баунтовского района. Поздним вечером 16 мая в лесу рядом с их рабочим посёлком он заметил лося, после чего с целью охоты незаконно взял нарезное огнестрельное оружие – охотничий карабин модели «ОП-СКС» с патронами, принадлежавшими его напарнику, и стал стрелять в животное.



Лось убежал, напарник пошёл следом, чтобы проверить, но увидел рядом медведя и спрятался в кустах. Обвиняемый также увидел двигавшегося медведя, однако вскоре потерял его из виду. Затем в кустах он увидел силуэт, принял его за медвежий, выстрелил в ту сторону и смертельно ранил напарника, который скончался на месте происшествия.



- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

