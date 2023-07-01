У улан-удэнца нашли три пакета с коноплёй





























У 24-летнего жителя Улан-Удэ, ранее судимого за кражу, транспортные полицейские в дворовой постройке обнаружили три пакета с растительной массой с характерным запахом конопли, а также ёмкость с растворителем.- По результатам проведённой экспертизы установлено, что изъяты марихуана весом более 220 граммов и почти 2 грамма гашишного масла. Мужчина пояснил, что марихуану он собрал по месту жительства для личного потребления, без цели сбыта. Гашишное масло изготовил сам для личного потребления из конопли и растворителя, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, изготовление, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Горожанину грозит до 10 лет лишения свободы.Молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.