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У улан-удэнца нашли три пакета с коноплёй

У улан-удэнца нашли три пакета с коноплёй
Происшествия,  Фото:ВСЛУ МВД на транспорте
Молодому человеку грозит лишение свободы

У 24-летнего жителя Улан-Удэ, ранее судимого за кражу, транспортные полицейские в дворовой постройке обнаружили три пакета с растительной массой с характерным запахом конопли, а также ёмкость с растворителем.

- По результатам проведённой экспертизы установлено, что изъяты марихуана весом более 220 граммов и почти 2 грамма гашишного масла. Мужчина пояснил, что марихуану он собрал по месту жительства для личного потребления, без цели сбыта. Гашишное масло изготовил сам для личного потребления из конопли и растворителя, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.




Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, изготовление, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Горожанину грозит до 10 лет лишения свободы.

Молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.






наркотики транспортная полиция

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