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Улан-удэнец перевёл мошенникам 3,6 млн рублей

Улан-удэнец перевёл мошенникам 3,6 млн рублей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
За неделю жители республики отдали аферистам 19 млн

Жертвами интернет-преступников по состоянию на 29 июня стали 1 159 жителей Бурятии, +66 за последнюю неделю. Причинённый ущерб составил 302 млн рублей (+19 млн рублей за последнюю неделю). Неутешительные статистические данные сообщили в республиканской прокуратуре.

Для реализации своих мошеннических планов преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через интернет-сайты.

Злоумышленники представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.

Они сообщали, что произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 3,6 млн рублей.

Так, житель Улан-Удэ оставил заявку на сайте компании, предлагающей доход от инвестиций. Позднее ему позвонил неизвестный, представившийся менеджером организации, по инструкции которого горожанин перевёл 3,6 млн рублей на банковские счета, указанные мошенником.

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