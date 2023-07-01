Он попытался подкупить сотрудника колонии
В Бурятии осуждённый, отбывающий наказание в исправительной колонии в Гусиноозёрске, предложил взятку в 20 тысяч рублей. За это он просил пронести в исправительное учреждение «запрещёнку» - два сотовых телефона.
Однако план не удался, и на осуждённого возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки.
За неудачную взятку приговором суда осуждённому назначено ещё 3 года 6 месяцев лишения свободы.
В Бурятии осуждённый увеличил себе срок неудачной взяткой
Происшествия, Фото:
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