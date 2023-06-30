Двое скончались на месте, один – в больнице
Сегодня, 30 июня, в Усть-Кутском районе Иркутской области в ДТП погибли три человека. Около 13:30 на федеральной трассе «Вилюй» в районе посёлка Янталь столкнулись автомобили «Пежо» и «Тойота».
- В результате происшествии на месте аварии погибли 33-летняя девушка-водитель автомобиля «Пежо» и 28-летний пассажир «Тойоты». Позже в медицинском учреждении скончался 34-летний водитель «Тойоты»,- сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются причины и условия, способствующие совершению аварии.
В Иркутской области в ДТП погибли три человека
Происшествия, Фото:
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