В Бурятии неизвестные подожгли мост

Огонь повредил деревянный настил на переправе
В прибайкальском посёлке Итанца 30 июня вспыхнул пешеходный мост через одноимённую реку. Сообщение об этом поступило в экстренную службу 112.
На место выезжали сотрудники пожарно-спасательной части № 38. Огонь повредил деревянный настил на краю переправы на общей площади в четыре квадратных метра. Причина уже известна – поджог неустановленным лицом, рассказали в районной группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily»
, в тункинском посёлке Кырен вандалы повредили висячий мост. Местные власти уже заявили на них в полицию.
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