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В Бурятии погиб пассажир опрокинувшейся «Тойоты»

В Бурятии погиб пассажир опрокинувшейся «Тойоты»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель легковушки не справился с управлением

Сегодня, 30 июня, возле села Боргой в Джидинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.

В группе «Джида-инфо. 24/7» сообщили, что водитель автомобиля «Тойота Премио» не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП пассажир получил смертельные травмы.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 27 июня в Мухоршибирском районе. В столкновении с грузовиком погиб водитель бетономешалки Shacman.
ДТП смерть

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