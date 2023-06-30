Водитель легковушки не справился с управлением
Сегодня, 30 июня, возле села Боргой в Джидинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.
В группе «Джида-инфо. 24/7» сообщили, что водитель автомобиля «Тойота Премио» не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП пассажир получил смертельные травмы.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 27 июня в Мухоршибирском районе. В столкновении с грузовиком погиб водитель бетономешалки Shacman.
В Бурятии погиб пассажир опрокинувшейся «Тойоты»
Происшествия, Фото:
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