Молодой человек предстанет перед судом
24-летний читинец пойдёт под суд за публикацию в соцсетях интимных фото своей бывшей возлюбленной. На молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».
По версии следствия, откровенные фото девушки, с которой расстался, читинец разместил в соцсетях в 2023 году. Узнав о произошедшем, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.
- На первоначальном этапе расследования обвиняемый категорически не признавал вину в инкриминируемом деянии. Однако после предъявленных следователями доказательств обвиняемый полностью признался в совершении преступления, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо до двух лет лишения свободы.
Читинец слил в соцсети откровенные фото бывшей девушки
Происшествия, Фото:
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