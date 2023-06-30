Читинец слил в соцсети откровенные фото бывшей девушки

Молодой человек предстанет перед судом



24-летний читинец пойдёт под суд за публикацию в соцсетях интимных фото своей бывшей возлюбленной. На молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».



По версии следствия, откровенные фото девушки, с которой расстался, читинец разместил в соцсетях в 2023 году. Узнав о произошедшем, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.



- На первоначальном этапе расследования обвиняемый категорически не признавал вину в инкриминируемом деянии. Однако после предъявленных следователями доказательств обвиняемый полностью признался в совершении преступления, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо до двух лет лишения свободы.



