Житель Бурятии украл кегу пива ради друга

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Он ночью взломал пивной магазин



В полицию посёлка Нижнеангарск обратился владелец магазина по розливу пива с сообщением о краже. Из торговой точки украли кегу с пивом и две камеры системы видеонаблюдения. Сумма ущерба превысила 17 тысяч рублей.



Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии и участковый отправились на обход. Вскоре они задержали подозреваемого, у него изъяли кегу – уже пустую.



- Задержанный 20-летний местный житель сознался в содеянном и рассказал, что ради друга, который хотел продолжить распитие алкоголя, совершил кражу. Ночью, вооружившись монтировкой, вскрыл дверь торговой точки и похитил кегу с пивом, а для скрытия следов преступления сорвал камеры системы видеонаблюдения. Однако злоумышленник не учёл, что видеозаписи сохраняются в облачном хранилище, благодаря чему стали известны приметы похитителя, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



На задержанного возбуждено уголовное дело по факту кражи.

