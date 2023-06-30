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Житель Бурятии украл кегу пива ради друга

Житель Бурятии украл кегу пива ради друга
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Он ночью взломал пивной магазин

В полицию посёлка Нижнеангарск обратился владелец магазина по розливу пива с сообщением о краже. Из торговой точки украли кегу с пивом и две камеры системы видеонаблюдения. Сумма ущерба превысила 17 тысяч рублей.

Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии и участковый отправились на обход. Вскоре они задержали подозреваемого, у него изъяли кегу – уже пустую.

- Задержанный 20-летний местный житель сознался в содеянном и рассказал, что ради друга, который хотел продолжить распитие алкоголя, совершил кражу. Ночью, вооружившись монтировкой, вскрыл дверь торговой точки и похитил кегу с пивом, а для скрытия следов преступления сорвал камеры системы видеонаблюдения. Однако злоумышленник не учёл, что видеозаписи сохраняются в облачном хранилище, благодаря чему стали известны приметы похитителя, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

На задержанного возбуждено уголовное дело по факту кражи.
кража Росгвардия

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