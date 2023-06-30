В Улан-Удэ горела пекарня







Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались шесть человек. Пострадавших нет.



По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.



В Октябрьском районе Улан-Удэ пожарные потушили возгорание в пекарне, находящейся в одноэтажном здании, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Бурятии.Пожар ликвидировали за четыре минуты. Огонь повредил электрическую печь и вытяжку.