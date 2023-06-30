В Улан-Удэ горела пекарня

Люди выбежали на улицу до прибытия пожарных
В Октябрьском районе Улан-Удэ пожарные потушили возгорание в пекарне, находящейся в одноэтажном здании, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Бурятии.
Пожар ликвидировали за четыре минуты. Огонь повредил электрическую печь и вытяжку.
Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались шесть человек. Пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
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