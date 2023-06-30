В курортном посёлке Бурятии вандалы повредили мост

Местные власти уже заявили на них полицию
- В Кырене висячий мост разваливается. Знает ли об этом администрация и когда будет ремонт? – поинтересовались сельчане в районной группе «Тунка-инфо.24/7».
В управлении казны муниципального имущества районной администрации пояснили, что мост уже отремонтировали. Повредили его неизвестные. Этим инцидентом займутся правоохранители.
- По умышленной порче элементов моста подано заявление в полицию, – подчеркнули в УКМИ.
В управлении казны муниципального имущества районной администрации пояснили, что мост уже отремонтировали. Повредили его неизвестные. Этим инцидентом займутся правоохранители.
- По умышленной порче элементов моста подано заявление в полицию, – подчеркнули в УКМИ.