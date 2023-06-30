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В курортном посёлке Бурятии вандалы повредили мост

В курортном посёлке Бурятии вандалы повредили мост
Происшествия,  Фото:«Тунка-инфо.24/7»
Местные власти уже заявили на них полицию

Жители посёлка Кырен в курортном Тункинском районе пожаловались на состояние переправы в населённом пункте. Люди поинтересовались у властей, будут ли её ремонтировать.


- В Кырене висячий мост разваливается. Знает ли об этом администрация и когда будет ремонт? – поинтересовались сельчане в районной группе «Тунка-инфо.24/7».

В управлении казны муниципального имущества районной администрации пояснили, что мост уже отремонтировали. Повредили его неизвестные. Этим инцидентом займутся правоохранители.
 
- По умышленной порче элементов моста подано заявление в полицию, – подчеркнули в УКМИ.
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