В курортном посёлке Бурятии вандалы повредили мост

Местные власти уже заявили на них полицию











В управлении казны муниципального имущества районной администрации пояснили, что мост уже отремонтировали. Повредили его неизвестные. Этим инцидентом займутся правоохранители.

- По умышленной порче элементов моста подано заявление в полицию, – подчеркнули в УКМИ. - В Кырене висячий мост разваливается. Знает ли об этом администрация и когда будет ремонт? – поинтересовались сельчане в районной группе «Тунка-инфо.24/7».

Жители посёлка Кырен в курортном Тункинском районе пожаловались на состояние переправы в населённом пункте. Люди поинтересовались у властей, будут ли её ремонтировать.