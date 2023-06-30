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В Иркутске вводили режим ЧС из-за старой авиабомбы

В Иркутске вводили режим ЧС из-за старой авиабомбы
Происшествия,  Фото:администрация Иркутска
Власти заявили, что угрозы для населения нет

Вечером 29 июня на территории посёлка Боково в Ленинском округе Иркутска вводили режим чрезвычайной ситуации. Там нашли авиационную бомбу со следами коррозии.

Угрозы для населения нет, сообщила администрация Иркутска.

- Утилизацией опасного предмета занимается орган федеральной исполнительной власти, уполномоченный для проведения данных работ. В месте его обнаружения организовано оцепление и охрана общественного порядка, - говорится в сообщении. 
режим ЧС

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