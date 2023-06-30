В Иркутске вводили режим ЧС из-за старой авиабомбы

Происшествия, Фото: администрация Иркутска

Власти заявили, что угрозы для населения нет



Вечером 29 июня на территории посёлка Боково в Ленинском округе Иркутска вводили режим чрезвычайной ситуации. Там нашли авиационную бомбу со следами коррозии.



Угрозы для населения нет, сообщила администрация Иркутска.



- Утилизацией опасного предмета занимается орган федеральной исполнительной власти, уполномоченный для проведения данных работ. В месте его обнаружения организовано оцепление и охрана общественного порядка, - говорится в сообщении.

