Власти заявили, что угрозы для населения нет
Вечером 29 июня на территории посёлка Боково в Ленинском округе Иркутска вводили режим чрезвычайной ситуации. Там нашли авиационную бомбу со следами коррозии.
Угрозы для населения нет, сообщила администрация Иркутска.
- Утилизацией опасного предмета занимается орган федеральной исполнительной власти, уполномоченный для проведения данных работ. В месте его обнаружения организовано оцепление и охрана общественного порядка, - говорится в сообщении.
В Иркутске вводили режим ЧС из-за старой авиабомбы
Происшествия, Фото:
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