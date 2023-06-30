На границе с Бурятией топит автомобильные дороги

На севере Иркутской области вышли из берегов реки
В Иркутской области провели заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, на котором обсудили ситуацию, складывающуюся в Казачинско-Ленском районе из-за обилия дождей.
– В связи с большим количеством дождевых осадков в районе произошло превышение критических отметок на реках. В отдельных населённых пунктах подтоплены приусадебные участки, наблюдаются переливы воды на автомобильных дорогах, есть повреждение линии электропередачи. Подтоплений жилых домов не зафиксировано. В районе введён режим чрезвычайной ситуации. Работают специалисты дорожной службы, а также энергетики, ведутся работы по устранению последствий стихии. Ситуация находится на контроле, – отметил первый заместитель Губернатора Иркутской области Роман Колесов.
Как доложил начальник главного управления МЧС России по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Вячеслав Федосеенко, усилена группировка пожарно-спасательного гарнизона Казачинско-Ленского района: туда направлены оперативная группа главного управления, спасатели Северного отряда пожарно-спасательной службы области, а также несколько единиц техники, в том числе плавсредства.
Исполняющий обязанности министра здравоохранения региона отметил, что в учреждениях системы здравоохранения района сформирован необходимый запас лекарственных средств, Казачинская районная больница готова оказывать медпомощь как в плановом, так и в экстренном порядке. В случае необходимости эвакуации для оказания медпомощи будут задействованы силы и средства санитарной авиации. В настоящее время в территориях района, где в связи с разгулом стихии нарушена транспортная логистика, нуждающихся в оказании амбулаторной или стационарной помощи нет. Мониторинг ситуации осуществляет служба медицины катастроф Иркутской области.
По информации исполняющего обязанности мэра Казачинско-Ленского муниципального образования Алексея Кортнева, в посёлке Улькан подтоплено 76 приусадебных участков, в селе Казачинское – 6 дворов. Подтопленными также остаются участки автомобильных дорог. В районе развёрнуто три пункта временного размещения общей вместимостью 300 человек, в готовности ещё четыре ПВР вместимостью около 500 человек. Работает муниципальная система оповещения граждан, проведены подворовые обходы, жители проинструктированы на случай экстренной эвакуации. С просьбами об эвакуации и размещении в ПВР жители подтопленных территорий не обращались. В районе создаётся комиссия по оценке ущерба, планируется обследование подтопленных участков.
Ранее, в районе был открыт проезд по автомобильной дороге Усть-Кут – Уоян. На 263 километре восстановлен проезд по автомобильному мосту через реку Кунерма. Накануне его размыло, было ограничено движение транспорта. Специалисты засыпали повреждённый участок скальным грунтом и щебёночно-песчано-гравийной смесью. Работало два экскаватора и шесть самосвалов. Проезд транспорта открыт.
– В Казачинско-Ленском районе дожди идут более двух суток. Из-за этого повысился уровень воды в реках Киренга, Улькан, Кунерма. Очень важно, что восстановлен проезд по дороге Усть-Кут – Уоян, которая связывает Иркутскую область и северную часть Республики Бурятия, - заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Напомним, что из-за проливных дождей в Казачинско-Ленском районе введён режим чрезвычайной ситуации. Так, вышла из берегов река Киренга. Вода перетекает через автомобильную дорогу местного значения, которая ведёт от региональной дороги Усть-Кут – Уоян в сёла Юхты и Тарасово. Несмотря на воду, по ней осуществляется проезд легкового и грузового транспорта. После того, как окончатся дожди и высохнет проезжая часть, специалисты дорожной службы Иркутской области проведут её усиление, подсыпав щебёночно-гравийную смесь. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
На границе с Бурятией топит автомобильные дороги
Происшествия, Фото:
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