При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования
Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту столкновения трамваев в Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», необычное ДТП произошло в четверг, 29 июня на проспекте 50-летия Октября. Там один трамвай врезался в другой. Пострадали пять пассажиров. Четверо из них после осмотра медиками были отпущены домой.
- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения и эксплуатации электрического транспорта. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Прокуратура начала проверку по факту столкновения трамваев в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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