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Прокуратура начала проверку по факту столкновения трамваев в Улан-Удэ

Прокуратура начала проверку по факту столкновения трамваев в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:t.me/sunsityuu
При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования

Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту столкновения трамваев в Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», необычное ДТП произошло в четверг, 29 июня на проспекте 50-летия Октября. Там один трамвай врезался в другой. Пострадали пять пассажиров. Четверо из них после осмотра медиками были отпущены домой.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения и эксплуатации электрического транспорта. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры. 
прокуратура ДТП трамвай

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