В центре Улан-Удэ жителей испугал чёрный дым над торговым центром

Происшествия, Фото: Весь Улан-Удэ • Бурятия

Многие предположили, что произошёл пожар



29 июня в центре Улан-Удэ жители заметили чёрный дым на крыше торгового центра «Фактор». Многие предположили, что там разгорелся пожар. Видео опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».



«Загорелось крыша в ТЦ «Фактор». На 17:10 рабочие тушат сами», - говорилось в сообщении.



Угрозы, как выяснилось, не было В ГУ МЧС России по Бурятии прокомментировали ситуацию.



- На крыше ТЦ «Фактор» проводились ремонтные работы. Вмешательство не требовалось, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ведомства.





