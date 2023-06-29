Многие предположили, что произошёл пожар
29 июня в центре Улан-Удэ жители заметили чёрный дым на крыше торгового центра «Фактор». Многие предположили, что там разгорелся пожар. Видео опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».
«Загорелось крыша в ТЦ «Фактор». На 17:10 рабочие тушат сами», - говорилось в сообщении.
Угрозы, как выяснилось, не было В ГУ МЧС России по Бурятии прокомментировали ситуацию.
- На крыше ТЦ «Фактор» проводились ремонтные работы. Вмешательство не требовалось, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ведомства.
В центре Улан-Удэ жителей испугал чёрный дым над торговым центром
Происшествия, Фото:
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