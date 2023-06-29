Риск завоза заболевания в Россию с этой территории исключён
В сомоне Бугат Гоби-Алтайского аймака Монголии зарегистрирован случай заболевания человека чумой. Об этом рассказали в национальном центре зоонозных инфекций страны.
Территория, где зафиксирован случай заболевания, граничит с Китаем и находится на расстоянии более 500 км от российской границы. Риск завоза заболевания с этой территории исключён.
Монгольскими специалистами организован комплекс мер, направленных на недопущение распространения инфекции. В аймаке введены ограничительные меры, выявлены и изолированы лица, подвергшиеся риску заражения.
По данным эпидемиологического расследования случай заболевания связан с употреблением в пищу инфицированного мяса сурка, обитавшего в природном очаге чумы.
- В связи с этим Роспотребнадзором на территории РФ обеспечен необходимый комплекс профилактических мер. Установлено постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора, - сообщили в ведомстве.
В аймаке Монголии введён карантин из-за чумы
Происшествия, Фото:
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