В Улан-Удэ любители печёной картошки устроили лесной пожар









- В тушении были задействованы патрульная группа, МБУ «Городское лесничество» и маневренная группа комитета ГО и ЧС. Пожар на площади 0,06 га ликвидирован, - сообщили в администрации города.







В Бурятии действует запрет на пребывание граждан в лесах. За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрен штраф на граждан от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц - от 60 до 90 тысяч рублей, юридических лиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.⠀