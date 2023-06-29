В Улан-Удэ любители печёной картошки устроили лесной пожар

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Бурятии произошло два лесных пожара – в Муйском районе и в столице республики. Сегодня в мэрии Улан-Удэ рассказали подробности возгорания.
В 14:22 очевидцы позвонили на номер 112 и сообщили, что горит лес в микрорайоне Забайкальский. Пожар, как выяснилось, пожар произошёл из-за непотушенного костра. Неизвестные запекали там картошку, несколько штук нашли на месте.
- В тушении были задействованы патрульная группа, МБУ «Городское лесничество» и маневренная группа комитета ГО и ЧС. Пожар на площади 0,06 га ликвидирован, - сообщили в администрации города.
В Бурятии действует запрет на пребывание граждан в лесах. За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрен штраф на граждан от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц - от 60 до 90 тысяч рублей, юридических лиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.⠀