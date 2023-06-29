Иркутянка перевела «брокеру из Кореи» более миллиона рублей

Она пыталась заработать с помощью криптовалюты



Мошенник, представившийся брокером Ли из Южной Кореи, похитил у 35-летней иркутянки более миллиона рублей.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, в запрещённой социальной сети женщине попалась реклама о заработке на зарубежной бирже. Она оставила заявку, после чего в личные сообщения ей написал инвестиционный менеджер, представившийся именем Ли. Брокер кратко рассказал о схеме заработка и предложил продолжить общение в мессенджере. Диалог вёлся на иностранном языке.



Собеседник убедил иркутянку скачать специальное приложение, приобрести криптовалюту и проводить сделки, якобы преумножая сумму на виртуальном счёте.



Доверившись, женщина перевела на свой криптосчёт более 30 тысяч рублей, затем оформила «внутренний кредит» в приложении на сумму около миллиона рублей.



Позже менеджер сообщил иркутянке об обнаружении нелегальных действий с её стороны «государственными органами» и блокировании аккаунта, а для избежания проблем с законом ей предложили взять настоящий кредит в банке и перекрыть «внутренний».



Иркутянка выполнила все инструкции, оформив займ в банке. Полученные деньги она отправила на указанные аферистом реквизиты, но доступа к личному кабинету не получила.



Для решения новой выдуманной проблемы потребовалось пополнить счет ещё на 1,7 миллиона рублей. В этот момент женщина поняла, что её обманывают, прекратила общение с собеседниками и обратилась в полицию.



Таким образом, несостоявшаяся криптоинвестор лишилась более 1,2 миллионов рублей.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленник связывался с жертвой с номеров телефонов, действительно, характерных для абонентов Южной Кореи. Были ли это подменные номера, устанавливается.

