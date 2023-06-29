Она пыталась заработать с помощью криптовалюты
Мошенник, представившийся брокером Ли из Южной Кореи, похитил у 35-летней иркутянки более миллиона рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, в запрещённой социальной сети женщине попалась реклама о заработке на зарубежной бирже. Она оставила заявку, после чего в личные сообщения ей написал инвестиционный менеджер, представившийся именем Ли. Брокер кратко рассказал о схеме заработка и предложил продолжить общение в мессенджере. Диалог вёлся на иностранном языке.
Собеседник убедил иркутянку скачать специальное приложение, приобрести криптовалюту и проводить сделки, якобы преумножая сумму на виртуальном счёте.
Доверившись, женщина перевела на свой криптосчёт более 30 тысяч рублей, затем оформила «внутренний кредит» в приложении на сумму около миллиона рублей.
Позже менеджер сообщил иркутянке об обнаружении нелегальных действий с её стороны «государственными органами» и блокировании аккаунта, а для избежания проблем с законом ей предложили взять настоящий кредит в банке и перекрыть «внутренний».
Иркутянка выполнила все инструкции, оформив займ в банке. Полученные деньги она отправила на указанные аферистом реквизиты, но доступа к личному кабинету не получила.
Для решения новой выдуманной проблемы потребовалось пополнить счет ещё на 1,7 миллиона рублей. В этот момент женщина поняла, что её обманывают, прекратила общение с собеседниками и обратилась в полицию.
Таким образом, несостоявшаяся криптоинвестор лишилась более 1,2 миллионов рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленник связывался с жертвой с номеров телефонов, действительно, характерных для абонентов Южной Кореи. Были ли это подменные номера, устанавливается.
Иркутянка перевела «брокеру из Кореи» более миллиона рублей
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