На тушении работали 34 человека
Накануне, 28 июня, в Бурятии возникли два лесных пожара, в обоих случаях виноваты местные жители. Возгорания произошли в Муйском районе и в Городском лесничестве в Улан-Удэ.
- Пожары были оперативно ликвидированы. На тушении работали 34 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлечённых лиц. Задействовано 10 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,26 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На утро 29 июня возгораний в лесах республики нет.
В Бурятии потушили два лесных пожара
Происшествия, Фото:
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