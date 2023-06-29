В Бурятии потушили два лесных пожара

Происшествия, Фото: из архива

На тушении работали 34 человека



Накануне, 28 июня, в Бурятии возникли два лесных пожара, в обоих случаях виноваты местные жители. Возгорания произошли в Муйском районе и в Городском лесничестве в Улан-Удэ.



- Пожары были оперативно ликвидированы. На тушении работали 34 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлечённых лиц. Задействовано 10 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,26 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На утро 29 июня возгораний в лесах республики нет.

