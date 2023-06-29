Бизнесмен из Улан-Удэ обманул маньчжурскую компанию на 110 тысяч долларов

Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы



Предприниматель из Улан-Удэ, который обманул маньчжурскую компанию на 110 тысяч долларов, предстанет перед судом. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков.



- По версии следствия, в 2019 году фактический руководитель коммерческой организации заключил договор о поставке угля с маньчжурской торгово-экономической компанией, заведомо не планируя исполнять его условия. Под воздействием обмана ему в качестве предоплаты были перечислены денежные средства в сумме 110 тысяч долларов США (на дату перевода 7,1 млн рублей), - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Деньги улан-удэнский предприниматель легализовал, переведя на подконтрольные счета с указанием ложного основания перечисления.



Бизнесмену предъявлено обвинение по статьям «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в крупном размере». Наиболее строгим наказанием является лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.



Уголовное дело направлено в Советский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения.

