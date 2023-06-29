29 июня

28 июня

Популярное

Бизнесмен из Улан-Удэ обманул маньчжурскую компанию на 110 тысяч долларов

Бизнесмен из Улан-Удэ обманул маньчжурскую компанию на 110 тысяч долларов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы

Предприниматель из Улан-Удэ, который обманул маньчжурскую компанию на 110 тысяч долларов, предстанет перед судом. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков.

- По версии следствия, в 2019 году фактический руководитель коммерческой организации заключил договор о поставке угля с маньчжурской торгово-экономической компанией, заведомо не планируя исполнять его условия. Под воздействием обмана ему в качестве предоплаты были перечислены денежные средства в сумме 110 тысяч долларов США (на дату перевода 7,1 млн рублей), - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Деньги улан-удэнский предприниматель легализовал, переведя на подконтрольные счета с указанием ложного основания перечисления.

Бизнесмену предъявлено обвинение по статьям «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в крупном размере». Наиболее строгим наказанием является лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения. 
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Сообщение о минировании двух ТЦ в Улан-Удэ оказалось ложным
Сообщение о минировании двух ТЦ в Улан-Удэ оказалось ложным
Происшествия, 29.06.2023
Там не обнаружили никаких взрывных устройств
В Братске водитель «ВАЗа» сбил двух подростков на мотоцикле
В Братске водитель «ВАЗа» сбил двух подростков на мотоцикле
Происшествия, 28.06.2023
Молодой водитель не уступил дорогу мотоциклисту
В Улан-Удэ «заминировали» два крупных ТЦ
В Улан-Удэ «заминировали» два крупных ТЦ
Происшествия, 28.06.2023
Оба торговых центра эвакуировали 
В Бурятии обокрали семью, ночевавшую на Щучке
В Бурятии обокрали семью, ночевавшую на Щучке
Происшествия, 28.06.2023
Автомобиль не был заперт на ночь
Пропавшего в Улан-Удэ мужчину нашли мёртвым в лесу
Пропавшего в Улан-Удэ мужчину нашли мёртвым в лесу
Происшествия, 28.06.2023
Его обнаружили спустя полтора месяца после исчезновения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^