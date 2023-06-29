Сообщение о минировании двух ТЦ в Улан-Удэ оказалось ложным

Там не обнаружили никаких взрывных устройств
Днём 28 июня в столице Бурятии эвакуировали
посетителей и сотрудников сразу двух крупных торговых центров – Forum и «Столичный». Прилегающую территорию оцепили.
Оба здания обследовали взрывотехники ОМОН республиканского управления Росгвардии. Ничего опасного там не нашли.
- В ходе осмотра подозрительных устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружено. Сообщения были ложными, – рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе ведомства.
Там не обнаружили никаких взрывных устройств
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