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Сообщение о минировании двух ТЦ в Улан-Удэ оказалось ложным

Сообщение о минировании двух ТЦ в Улан-Удэ оказалось ложным
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Там не обнаружили никаких взрывных устройств

Днём 28 июня в столице Бурятии эвакуировали посетителей и сотрудников сразу двух крупных торговых центров – Forum и «Столичный». Прилегающую территорию оцепили. 

Оба здания обследовали взрывотехники ОМОН республиканского управления Росгвардии. Ничего опасного там не нашли.

- В ходе осмотра подозрительных устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружено. Сообщения были ложными, – рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе ведомства.
минирование торговый центр Росгвардия

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