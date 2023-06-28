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В Улан-Удэ «заминировали» два крупных ТЦ

В Улан-Удэ «заминировали» два крупных ТЦ
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Оба торговых центра эвакуировали
 
Днём 28 июня в столице Бурятии эвакуировали посетителей и сотрудников сразу двух крупных торговых центров – Forum и «Столичный». В паблике «Весь Улан-Удэ» сообщили, что на место прибыли сотрудники спецслужб.

Как стало известно «Байкал-Daily», неизвестные сообщили о том, что в ТЦ якобы заложены взрывные устройства. Здания уже обследуют взрывотехники.

Информация уточняется. 
минирование торговый центр

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