В Улан-Удэ «заминировали» два крупных ТЦ



Днём 28 июня в столице Бурятии эвакуировали посетителей и сотрудников сразу двух крупных торговых центров – Forum и «Столичный». В паблике «Весь Улан-Удэ» сообщили, что на место прибыли сотрудники спецслужб.



Как стало известно «Байкал-Daily», неизвестные сообщили о том, что в ТЦ якобы заложены взрывные устройства. Здания уже обследуют взрывотехники.





Информация уточняется.