Житель Бурятии наловил омуль на 105 тысяч и заработал уголовное дело



Всё произошло возле кабанского посёлка Новый Энхалук. Во время рейда сотрудники Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте задержали там 54-летнего местного жителя, который незаконно ловил омуль. Для этого мужчина взял четыре спиннинга, которые закрепил на моторной лодке.



Против браконьера возбудили уголовное дело по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба»). Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы либо штраф размером до 500 тысяч рублей.



Злоумышленник уже признал свою вину в содеянном и намерен возместить ущерб. В Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте напомнили, что вылов омуля с помощью самоходных транспортных средств, орудий массового истребления водных биоресурсов во время нереста запрещён и влечёт уголовную ответственность.