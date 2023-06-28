В Бурятии обокрали семью, ночевавшую на Щучке

Автомобиль не был заперт на ночь
24 июня в полицию Селенгинского района Бурятии обратилась 28-летняя девушка. У неё украли сумку из автомобиля, в которой были деньги и золотые серьги. Ущерб составил 25 тысяч рублей.
Как сообщили в МВД по Бурятии, накануне жительница Иволгинского района вместе с семьёй приехала на берег озера Щучье. Вечером, расположившись на ночёвку в палатке, девушка по беспечности не закрыла автомобиль на ключ и не включила сигнализацию.
Ночью ещё один отдыхающий, распивавший спиртное неподалёку, залез в их автомобиль. Он украл сумку и сразу же уехал домой в Улан-Удэ.
- Полицейскими ранее судимый, в том числе за имущественные преступления, 23-летний злоумышленник задержан. Золотые украшения он сдал в скупку, на вырученные деньги приобрел спиртное и продолжил распивать, - уточнили в МВД по Бурятии.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража».
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Происшествия, Фото:
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