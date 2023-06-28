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В Бурятии горела Toyota Premio

В Бурятии горела Toyota Premio
Происшествия, 
Пожар потушили за 20 минут

В ночь на 28 июня в селе Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии загорелся автомобиль Toyota Premio. Сообщение о пожаре поступило на телефон экстренной службы 112.

- На момент прибытия пожарных в автомобиле горел моторный отсек. Открытый огонь пожарные ликвидировали за 20 минут. В результате пожара уничтожен моторный отсек и салон автомобиля на общей площади два квадратных метра, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

По предварительным данным, причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 июня в центре Улан-Удэ под памятником «Мать Бурятия» полыхал автомобиль УАЗ «Буханка». Пожар потушили за шесть минут.

пожар автомобили

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