Пожар потушили за 20 минут
В ночь на 28 июня в селе Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии загорелся автомобиль Toyota Premio. Сообщение о пожаре поступило на телефон экстренной службы 112.
- На момент прибытия пожарных в автомобиле горел моторный отсек. Открытый огонь пожарные ликвидировали за 20 минут. В результате пожара уничтожен моторный отсек и салон автомобиля на общей площади два квадратных метра, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
По предварительным данным, причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», 6 июня в центре Улан-Удэ под памятником «Мать Бурятия» полыхал автомобиль УАЗ «Буханка». Пожар потушили за шесть минут.
В Бурятии горела Toyota Premio
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