С начала года на водоёмах погибли 15 жителей региона
За последние двое суток на водных объектах Забайкальского края погибли три человека.
В Сретенском районе в двух километрах от посёлка Усть-Карск в реке Шилка полицейские обнаружили тело 41-летнего мужчины.
Второе происшествие произошло на Киркинском водохранилище в Приаргунском районе.
- Со слов очевидца, двое мужчин отправились на рыбалку, распивали спиртные напитки на берегу водохранилища. Утром мужчина обнаружил своего 66-летнего товарища в воде утонувшим, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Третий случай гибели на воде произошёл в Агинском городском округе. 17-летний молодой человек утонул при купании в необорудованном месте.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Забайкальском крае на воде погибли двое человек. В Балейском районе на реке Унда утонул рыбак. В 15 километрах от города Шилка иолодой человек заплыл на середину водоёма и, не рассчитав свои силы, утонул.
21 июня на озере Кенон в Чите утонул 12-летний мальчик.
13 июня на реке Шилка в Забайкальском крае утонул 41-летний мужчина.
Ещё три трагедии произошли 12 июня.
С начала года на водоёмах 15 жителей региона, из которых трое – несовершеннолетние.
В Забайкалье за два дня утонули двое мужчин и подросток
Происшествия, Фото:
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