В Бурятии мужчина отравился, выпив средство от насекомых



Всё произошло в одном из районов Бурятии. Местный житель на фоне злоупотребления алкоголем решил выпить настойку с травой, которую используют как средство для избавления от насекомых у животных.



После того, как мужчина употребил рюмку настойки, у него ухудшилось самочувствие и появились симптомы отравления.



Сельчанину оказали экстренную помощь – промыли желудок, дали антидот и доставили в центральную районную больницу для дальнейшего лечения, рассказали в территориальном центре медицины катастроф.



Жителей Бурятии призвали не злоупотреблять спиртным и внимательно читать аннотации к лекарственным препаратам. «Ведь последствия могут быть необратимыми», – добавили в ТЦМК.