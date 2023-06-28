28 июня

27 июня

Популярное

В Бурятии мужчина отравился, выпив средство от насекомых

В Бурятии мужчина отравился, выпив средство от насекомых
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Врачам удалось его спасти

Всё произошло в одном из районов Бурятии. Местный житель на фоне злоупотребления алкоголем решил выпить настойку с травой, которую используют как средство для избавления от насекомых у животных.

После того, как мужчина употребил рюмку настойки, у него ухудшилось самочувствие и появились симптомы отравления.

Сельчанину  оказали экстренную помощь – промыли желудок, дали антидот и доставили в центральную районную больницу для дальнейшего лечения, рассказали в территориальном центре медицины катастроф.

Жителей Бурятии призвали не злоупотреблять спиртным и внимательно читать аннотации к лекарственным препаратам. «Ведь последствия могут быть необратимыми», – добавили в ТЦМК.
отравление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пропавшего в Улан-Удэ мужчину нашли мёртвым в лесу
Пропавшего в Улан-Удэ мужчину нашли мёртвым в лесу
Происшествия, 28.06.2023
Его обнаружили спустя полтора месяца после исчезновения
В Бурятии горела Toyota Premio
В Бурятии горела Toyota Premio
Происшествия, 28.06.2023
Пожар потушили за 20 минут
В Забайкалье за два дня утонули двое мужчин и подросток
В Забайкалье за два дня утонули двое мужчин и подросток
Происшествия, 28.06.2023
С начала года на водоёмах погибли 15 жителей региона
В Улан-Удэ несостоявшийся закладчик наркотиков сядет на 13 лет
В Улан-Удэ несостоявшийся закладчик наркотиков сядет на 13 лет
Происшествия, 28.06.2023
Молодого человека задержали сотрудники УФСБ
В Бурятии обнаружили крупную незаконную рубку
В Бурятии обнаружили крупную незаконную рубку
Происшествия, 28.06.2023
Личности «чёрных» лесорубов устанавливаются
На федеральной трассе в Бурятии произошло смертельное ДТП
На федеральной трассе в Бурятии произошло смертельное ДТП
Происшествия, 28.06.2023
Водитель бетономешалки врезался в грузовик и погиб
Жителя Бурятии, зарезавшего продавщицу, посадили на 15 лет
Жителя Бурятии, зарезавшего продавщицу, посадили на 15 лет
Происшествия, 28.06.2023
Без матери остались трое маленьких детей
В районе Бурятии река смыла дорогу
В районе Бурятии река смыла дорогу
Происшествия, 28.06.2023
Она хлынула прямо на трассу
В Бурятии стали известны подробности ДТП с двумя пострадавшими детьми
В Бурятии стали известны подробности ДТП с двумя пострадавшими детьми
Происшествия, 28.06.2023
Одного ребёнка пришлось эвакуировать в Улан-Удэ санавиацией
В Бурятии автомобиль с ребёнком влетел в столб
В Бурятии автомобиль с ребёнком влетел в столб
Происшествия, 27.06.2023
Он получил множество травм и попал в больницу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^