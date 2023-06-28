Личности «чёрных» лесорубов устанавливаются
В Бурятии сотрудники прокуратуры Кабанского района и лесники выехали на обследование в Каменское участковое лесничество. Там они обнаружили незаконную рубку – неизвестные уничтожили 18,88 кубометров сосны. Ущерб оценён в 419 тысяч рублей.
- Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере». Проводится предварительное расследование, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
В Бурятии обнаружили крупную незаконную рубку
Происшествия, Фото:
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