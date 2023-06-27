Один из них попался инспекторам пьяным
23 июня в Иволгинском, Мухоршибирском и Тарбагатайском районах Бурятии сотрудники Госавтоинспекции провели рейды.
Всего было выявлено 36 нарушений ПДД, в том числе четверых водителей задержали и отстранили от вождения.
Так, в Тарбагатайском районе остановили 41-летнюю женщину, которую ранее лишили водительских прав. В машине ехали четверо детей.
Также в Иволгинском районе задержали и отстранили от вождения пьяного водителя мопеда.
- Автомобили нарушителей были перемещены на специализированную стоянку, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии в ходе рейда отстранили от вождения четверых водителей
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