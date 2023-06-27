В Бурятии в ходе рейда отстранили от вождения четверых водителей

Один из них попался инспекторам пьяным



23 июня в Иволгинском, Мухоршибирском и Тарбагатайском районах Бурятии сотрудники Госавтоинспекции провели рейды.



Всего было выявлено 36 нарушений ПДД, в том числе четверых водителей задержали и отстранили от вождения.



Так, в Тарбагатайском районе остановили 41-летнюю женщину, которую ранее лишили водительских прав. В машине ехали четверо детей.



Также в Иволгинском районе задержали и отстранили от вождения пьяного водителя мопеда.



- Автомобили нарушителей были перемещены на специализированную стоянку, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

