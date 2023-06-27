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В Иркутской области на «зебре» сбили 11-летнего школьника

В Иркутской области на «зебре» сбили 11-летнего школьника
Происшествия, 
Инцидент произошёл в городе Усолье-Сибирское

26 июня в городе Усолье-Сибирское Иркутской области произошёл наезд на ребёнка. Ближе к вечеру водитель иномарки сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе на проспекте Космонавтов.

С травмами мальчик доставлен в больницу.

Причины и условия произошедшего, а также тяжесть полученных травм ребёнку устанавливаются.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожного травматизма, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
ДТП

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