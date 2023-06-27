На севере Бурятии застрелили двух медведей





В последнее время в соцсетях и мессенджерах продолжают появляться фото и видео с медведями, которые попадаются на глаза жителям Бурятии. Как правило, такое случается недалеко от леса – естественной среды обитания бурых хищников. После непреднамеренной встречи с человеком животные возвращаются домой.



Решение об отстреле косолапых принимают, если возникает реальная угроза жизни и здоровью людей, а также домашних и сельхозживотных. В этом году добыли уже двух зверей в Северо-Байкальском районе.



Там же и в Муйском районе собираются добыть ещё по два.



- Сейчас охотоведы и охотпользователи ведут работы по регулированию численности четырёх медведей в Северо-Байкальском и Муйском районах, – рассказали в Бурприроднадзоре.



Надзорное ведомство тесно взаимодействует с органами местного самоуправления и едиными дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС) районов и после сообщений о появлении медведей незамедлительно принимает необходимые меры.



- Госинспектор Бурприроднадзора, курирующий район, вместе с местной администрацией оценивает возникшую ситуацию. При необходимости принимается решение о вынужденном изъятии медведя и организуются оперативные мероприятия, – отметили в Бурприроднадзоре.



Чтобы не приманивать бурых хищников, специалисты советуют не оставлять продукты и еду в открытом доступе и своевременно убирать мусор. При появлении диких животных – медведей, лисиц, рысей, волков – в населённых пунктах об этом необходимо сообщить в МВД по телефону 02 (102, 112) или в Бурприроднадзор по номеру 8 (3012) 44-44-97.