27 июня

26 июня

Популярное

В Иркутской области дотла сгорел школьный автобус

В Иркутской области дотла сгорел школьный автобус
Происшествия,  Фото:t.me/kobzevii
Водитель, школьник и сопровождающий не пострадали

Днём 26 июня на автодороге Атагай – Усть-Кадуй в Нижнеудинском районе Иркутской области загорелся школьный автобус. В нём, кроме водителя, находились ученик девятого класса и сопровождающий. Они возвращались из Атагайской школы после консультации для подготовки к экзаменам. К счастью, никто не пострадал.

- Водитель вовремя заметил дым из-под капота, остановил автомобиль, чтобы все смогли эвакуироваться. Мужчина пытался огнетушителем сбить пламя, однако остановить пожар не удалось. Микроавтобус выгорел полностью, - сообщил в своём Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и дознаватель МЧС.

 

Школьный автомобиль прошел плановый техосмотр в августе, перед началом учебного года, уточнил губернатор.

- Этот инцидент не повлечёт сложностей с доставкой ребят на экзамены в резервные дни основного периода государственной итоговой аттестации. В Атагайской школе есть 22-местный ПАЗ и 11-местная «Газель». Проблем с перевозкой детей возникнуть не должно, - подчеркнул он. – Со следующего учебного года, для организации бесперебойной и безопасной доставки 36 учеников из 6 населенных пунктов, график перевозок будет пересмотрен.

пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец после выхода из колонии зарезал мужчину
Улан-удэнец после выхода из колонии зарезал мужчину
Происшествия, 27.06.2023
Убийство он совершил во время уклонения от административного надзора
Житель Бурятии украл проводку
Житель Бурятии украл проводку
Происшествия, 27.06.2023
Потерпевший попросил малознакомого мужчину присмотреть за квартирой
В Иркутской области дотла сгорел школьный автобус
В Иркутской области дотла сгорел школьный автобус
Происшествия, 27.06.2023
Водитель, школьник и сопровождающий не пострадали
В райцентре в Бурятии покалечили змею
В райцентре в Бурятии покалечили змею
Происшествия, 27.06.2023
Несчастное пресмыкающееся чем-то ударили со всей силы
На площади Советов в Улан-Удэ вновь повредили клавиши на рояле
На площади Советов в Улан-Удэ вновь повредили клавиши на рояле
Происшествия, 27.06.2023
Их пообещали восстановить в ближайшее время
В Забайкалье на пожаре погибли мужчина и женщина
В Забайкалье на пожаре погибли мужчина и женщина
Происшествия, 27.06.2023
Пожар произошёл из-за непотушенной сигареты
В пригороде Улан-Удэ гулявшая без присмотра собака напала на ребёнка
В пригороде Улан-Удэ гулявшая без присмотра собака напала на ребёнка
Происшествия, 27.06.2023
Случаи нападения собак в Иволгинском районе участились
Семеро жителей Забайкалья набрали кредитов на 2,1 млн по поддельным паспортам
Семеро жителей Забайкалья набрали кредитов на 2,1 млн по поддельным паспортам
Происшествия, 27.06.2023
Поддельные паспорта содержали данные реальных граждан из разных регионов России
В Бурятии на ночь глядя тряхнуло прибрежный район
В Бурятии на ночь глядя тряхнуло прибрежный район
Происшествия, 27.06.2023
Эпицентр землетрясения находился недалеко от Байкала

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^