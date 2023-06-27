В Иркутской области дотла сгорел школьный автобус









Школьный автомобиль прошел плановый техосмотр в августе, перед началом учебного года, уточнил губернатор.



- Этот инцидент не повлечёт сложностей с доставкой ребят на экзамены в резервные дни основного периода государственной итоговой аттестации. В Атагайской школе есть 22-местный ПАЗ и 11-местная «Газель». Проблем с перевозкой детей возникнуть не должно, - подчеркнул он. – Со следующего учебного года, для организации бесперебойной и безопасной доставки 36 учеников из 6 населенных пунктов, график перевозок будет пересмотрен.



Школьный автомобиль прошел плановый техосмотр в августе, перед началом учебного года, уточнил губернатор.- Этот инцидент не повлечёт сложностей с доставкой ребят на экзамены в резервные дни основного периода государственной итоговой аттестации. В Атагайской школе есть 22-местный ПАЗ и 11-местная «Газель». Проблем с перевозкой детей возникнуть не должно, - подчеркнул он. – Со следующего учебного года, для организации бесперебойной и безопасной доставки 36 учеников из 6 населенных пунктов, график перевозок будет пересмотрен.

Днём 26 июня на автодороге Атагай – Усть-Кадуй в Нижнеудинском районе Иркутской области загорелся школьный автобус. В нём, кроме водителя, находились ученик девятого класса и сопровождающий. Они возвращались из Атагайской школы после консультации для подготовки к экзаменам. К счастью, никто не пострадал.- Водитель вовремя заметил дым из-под капота, остановил автомобиль, чтобы все смогли эвакуироваться. Мужчина пытался огнетушителем сбить пламя, однако остановить пожар не удалось. Микроавтобус выгорел полностью, - сообщил в своём Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.На месте происшествия работали сотрудники полиции и дознаватель МЧС.