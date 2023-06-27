На площади Советов в Улан-Удэ вновь повредили клавиши на рояле

Их пообещали восстановить в ближайшее время







На этот раз пострадали клавиши уже с другой стороны. Рояль пообещали привести в порядок в ближайшее время. Этим займутся сотрудники комбината по благоустройству, пояснили «Байкал-Daily» в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



- Ранее неоднократно были случаи, когда их ломали. Уважаемые улан-удэнцы, просим бережно относиться к тому, что создаётся в городе. Это наше общее имущество, – подчеркнули в КГХ.















