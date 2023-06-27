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В Бурятии директор школы подозревается в хищении бюджетных денег

В Бурятии директор школы подозревается в хищении бюджетных денег
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Хищение вскрыли сотрудники УФСБ

В Мондинской средней общеобразовательной школе, что находится в Тункинском районе Бурятии, выявили схему хищения бюджетных средств. Обвиняемая – директор школы, сообщили в пресс-службе УФСБ по Бурятии.

- УФСБ России по Бурятии пресечена противоправная деятельность директора МБОУ «Мондинская средняя общеобразовательная школа», которая занималась хищением бюджетных средств, выделяемых из республиканского бюджета на содержание образовательного учреждения, - говорится в сообщении.

Установлено, что директор, превышая свои должностные полномочия, ежемесячно издавала приказы о замещении должности водителя одним из работников школы, не поставив их в известность. При этом фактически обязанности водителя никто не исполнял.

Кроме того, с декабря 2021-го по декабрь 2022 года заработная плата за фиктивное замещение должности водителя выплачивалась другим работникам Мондинской школы. А по указанию директора деньги переводили на счёт другой работницы школы.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о служебном подлоге.

служебный подлог школы

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