Хищение вскрыли сотрудники УФСБ
В Мондинской средней общеобразовательной школе, что находится в Тункинском районе Бурятии, выявили схему хищения бюджетных средств. Обвиняемая – директор школы, сообщили в пресс-службе УФСБ по Бурятии.
- УФСБ России по Бурятии пресечена противоправная деятельность директора МБОУ «Мондинская средняя общеобразовательная школа», которая занималась хищением бюджетных средств, выделяемых из республиканского бюджета на содержание образовательного учреждения, - говорится в сообщении.
Установлено, что директор, превышая свои должностные полномочия, ежемесячно издавала приказы о замещении должности водителя одним из работников школы, не поставив их в известность. При этом фактически обязанности водителя никто не исполнял.
Кроме того, с декабря 2021-го по декабрь 2022 года заработная плата за фиктивное замещение должности водителя выплачивалась другим работникам Мондинской школы. А по указанию директора деньги переводили на счёт другой работницы школы.
Возбуждено и расследуется уголовное дело о служебном подлоге.
В Бурятии директор школы подозревается в хищении бюджетных денег
Происшествия, Фото:
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