Ему грозит до двух лет лишения свободы
В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело на мужчину, который набросился с ножом на бригаду службы отлова. Дело возбудили по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
- Личность подозреваемого установлена. Проводится расследование. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи – лишение свободы на срок до двух лет, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
Инцидент произошёл утром 23 июня в частном секторе на улице Нежности.
Бригада выполняла свою работу, поймав крупную собаку, находившуюся на улицу без хозяев. Внезапно из дома выбежал хозяин собаки – агрессивный мужчина, держащий в руках нож. Он стал угрожать сотрудникам службы, а затем и вовсе набросился на них с кулаками.
Мужчина разрезал сетку и выпустил собаку. Опасаясь, что владелец животного нападёт на них на них ещё и с ножом, сотрудники не стали мешать ему портить сетку.
Сразу после произошедшего сотрудники службы по отлову безнадзорных собак написали заявление в полицию.
На улан-удэнца, напавшего на отловщиков собак, возбудили уголовное дело
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