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На улан-удэнца, напавшего на отловщиков собак, возбудили уголовное дело

На улан-удэнца, напавшего на отловщиков собак, возбудили уголовное дело
Происшествия, 
Ему грозит до двух лет лишения свободы

В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело на мужчину, который набросился с ножом на бригаду службы отлова. Дело возбудили по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

- Личность подозреваемого установлена. Проводится расследование. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи – лишение свободы на срок до двух лет, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

Инцидент произошёл утром 23 июня в частном секторе на улице Нежности.

Бригада выполняла свою работу, поймав крупную собаку, находившуюся на улицу без хозяев. Внезапно из дома выбежал хозяин собаки – агрессивный мужчина, держащий в руках нож. Он стал угрожать сотрудникам службы, а затем и вовсе набросился на них с кулаками.

Мужчина разрезал сетку и выпустил собаку. Опасаясь, что владелец животного нападёт на них на них ещё и с ножом, сотрудники не стали мешать ему портить сетку.

Сразу после произошедшего сотрудники службы по отлову безнадзорных собак написали заявление в полицию.

угроза убийством собаки

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