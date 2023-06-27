Пожар произошёл из-за непотушенной сигареты
Днём 24 июня в селе Убур-Тохтор Акшинского муниципального округа в Забайкальском крае произошёл пожар, унёсший жизнь двух человек. Загорелся жилой одноквартирный дом.
Когда пожарные прибыли, дом был полностью объят пламенем. Обрушилась крыша и пол. Внутри жилища нашли два тела.
- В ходе тушения командир отделения пожарно-спасательной части обнаружил тело 42-летней женщины. После ликвидации пожара, во время разбора конструкций, было обнаружено тело 45-летнего мужчины. В результате пожара огнём полностью уничтожен дом на площади 64 квадратных метра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
Предварительная причина возгорания - неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения.
Накануне по этой же причине произошёл пожар в Центральном районе Читы. 25 июня горел дачный дом в СНТ «Лесная поляна». Ожоги получил 55-летний мужчина.
Его вывели на улицу соседи ещё до прибытия пожарных. Пострадавший госпитализирован в городскую клиническую больницу № 1 с ожогами головы и рук.
В Забайкалье на пожаре погибли мужчина и женщина
Происшествия, Фото:
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