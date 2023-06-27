В Бурятии сгорела крыша жилого дома





Ночью 27 июня селе Усть-Орот Кижингинского района Бурятии горел жилой дом. Сообщение поступило на пульт пожарной охраны в 2:48.На момент возгорания жильцы находились дома, пожар обнаружили сами. Эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных.Пожарным тушили возгорание около часа.- Первыми на место прибыли добровольцы добровольной пожарной команды сельского поселения «Нижнекодунский сомон», которые не допустили распространения огня до прибытия отряда Государственной противопожарной службы. В результате пожара полностью сгорели крыша дома и веранда на общей площади 70 кв.м, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электросети.