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В Бурятии сгорела крыша жилого дома

В Бурятии сгорела крыша жилого дома
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Жильцы спаслись

Ночью 27 июня селе Усть-Орот Кижингинского района Бурятии горел жилой дом. Сообщение поступило на пульт пожарной охраны в 2:48.

На момент возгорания жильцы находились дома, пожар обнаружили сами. Эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных.

Пожарным тушили возгорание около часа.

- Первыми на место прибыли добровольцы добровольной пожарной команды сельского поселения «Нижнекодунский сомон», которые не допустили распространения огня до прибытия отряда Государственной противопожарной службы. В результате пожара полностью сгорели крыша дома и веранда на общей площади 70 кв.м, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электросети. 

пожар

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