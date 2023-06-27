Он сядет на четыре года
25-летний житель Забайкальского края, приехавший в Бурятию для сбора конопли, получил реальный срок.
- Ранее судимый гражданин в декабре 2022 года приехал в Мухоршибирский район с целью приобретения дикорастущей конопли. Собрав в поле кусты наркотикосодержащего растения, он упаковал их в пакет, после был задержан сотрудниками полиции, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Молодой человек признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).
Мухоршибирский районный суд назначил ему четыре года в исправительной колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии сборщика конопли из Забайкалья отправили в колонию
Происшествия, Фото:
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